Guerre en Ukraine : la Belgique précise sa participation à la "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark

Le conseil ministériel restreint ("kern") a confirmé vendredi la participation de la Belgique à la formation des pilotes ukrainiens sur avion de combat F-16, dans le cadre d’une "coalition F-16" dirigée par les Pays-Bas et le Danemark, avec pour objectif de livrer des chasseurs bombardiers de ce type à l’Ukraine et de former le personnel capable de mettre ces avions en œuvre, a annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

Six instructeurs et quatre planificateurs de mission ukrainiens seront formés en Belgique pour assurer ultérieurement la formation des pilotes et autres personnels ukrainiens, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Par ailleurs, la Défense déploiera dans les prochaines semaines une équipe de trois militaires dans un centre de formation des pilotes ukrainiens de F-16, au Danemark, qui a mis disposition sa base aérienne de Skrydstrup, située au sud du pays, a précisé Mme Dedonder (PS).