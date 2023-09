Guerre en Ukraine : la Belgique pourrait finalement livrer des appareils F-16 à l'Ukraine, "mais pas avant deux ou trois ans"

Alors que la Défense et le gouvernement avaient initialement exclu le transfert vers l'Ukraine de nos appareils F-16 en fin de vie - qui doivent être progressivement remplacés par des F-35 - le gouvernement fédéral demande finalement une nouvelle évaluation.

Le Premier ministre Alexander De Croo s'est exprimé sur ce sujet en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, bien qu'il se soit montré prudent.

"Nos F-16, on en a encore besoin un petit temps parce que la livraison des F-35, ça prend du temps", a-t-il souligné mercredi à New York. "Lorsque nous n'aurons plus besoin des F-16, si l'analyse de La Défense dit qu'ils sont en fin de vie, toute la question est de savoir quelle est l'utilisation potentielle de ces avions-là par l'Ukraine (...) On pourrait dire que, par exemple, ces avions pourraient être utilisés en Ukraine uniquement avec des objectifs de formation et pas dans des missions de combat ou pour des pièces de rechange. Et donc cette analyse la plus approfondie, on a demandé à la défense de la faire la semaine passée. Mais c'est à terme, car on en a besoin encore 2 à 4 ans. Mais est ce que l'Ukraine aura besoin de matériel pour se défendre dans les dix ans qui viennent? Ça, c'est probable."

"Ce n'est pas parce que ces appareils sont en fin de vie en Belgique qu'ils ne peuvent pas avoir d'utilité pour les Ukrainiens", a-t-il ajouté.