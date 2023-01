Guerre en Ukraine : la Belgique mobilise B-Fast pour l'envoi de 3.000 tonnes de sel de déneigement à Kiev

La Belgique a commencé à envoyer en Ukraine 3.000 tonnes de sel, offertes par la Flandre, afin d'y déneiger les voiries en utilisant le mécanisme interdépartemental B-FAST, ont annoncé jeudi les Affaires étrangères.

"Il s'agit d'un produit essentiel pour permettre à la population ukrainienne de circuler et de se déplacer dans le pays malgré la guerre et les conditions météorologiques peu favorables en cette période de l'année. Ceci représente une aide totale de 600.000 euros, y inclus les coûts liés au transport. Il s'agit d'une coopération entre la Flandre, qui fait don du sel de voirie, et l'État fédéral, qui assure la coordination logistique au niveau européen et le transport via le mécanisme B-FAST (Belgian First Aid & Support Team)", a précisé le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères dans un communiqué.

Cinq camions ont déjà été envoyés fin novembre pour acheminer les 125 premières tonnes de sel sur place. Depuis début janvier 2023, dix camions sont envoyés chaque semaine et ce jusque début mars. Au total, ce ne seront ainsi pas moins de 110 à 115 camions qui feront le trajet vers l'Ukraine pour acheminer le sel de voirie fourni par l'Agence flamande des routes et de la circulation (la "Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer") et sa ministre de tutelle Lydia Peeters.

Pour organiser ce transport, B-FAST travaille avec la Direction générale de la Commission européenne en charge de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire (DG ECHO), a ajouté la diplomatie belge. La Belgique répond ainsi à la demande d'assistance adressée par l'Ukraine via le mécanisme européen de protection civile (MEPC) à la suite de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie qui cible les infrastructures civiles de base.