Guerre en Ukraine : la Belgique lance un plan d'aide pour les enfants en fuite de l'Ukraine

La ministre de la Coopération au développement Meryame Kitir lance, conjointement avec l'Unicef, un plan pour protéger les enfants en fuite depuis l'Ukraine jusqu'en Belgique, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Chaque seconde, un enfant doit fuir, souvent dans des circonstances de très grande vulnérabilité et non accompagné, relève la ministre. Au total, plus de 1,5 million d'enfants ont déjà fui l'Ukraine, tandis que de nombreux autres cherchent encore une issue ou restent coincés sur place. "Les enfants en fuite sont particulièrement vulnérables aux abus, à l'exploitation et au trafic. Nous savons que 28 % des victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des enfants. En raison du grand nombre d'enfants en fuite, ce chiffre est en réalité beaucoup plus élevé en Ukraine", selon Mme Kitir.