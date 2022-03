Guerre en Ukraine : la Belgique en appelle à la solidarité citoyenne pour accueillir les exilés ukrainiens

En Belgique, il leur suffira de se faire enregistrer dans un centre d'accueil dédié - un ancien hôpital de Bruxelles aménagé -, où ils pourront être hébergés une ou deux nuits avant d'être répartis dans les communes en fonction des places disponibles.

"Les communes, en collaboration avec le Centre national de crise, sont responsables de la coordination de l'hébergement sur le terrain", a insisté M. Mahdi.

Un élu bruxellois joint par l'AFP a expliqué avoir déjà relayé mardi la demande du gouvernement auprès des opérateurs de logements sociaux de sa commune.

Plusieurs communes ont également invité les citoyens souhaitant apporter de l'aide à leur signaler des possibilités de logements transitoires. C'est notamment le cas de Mouscron, Gembloux, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre ou Liège.

Plusieurs options pour apporter de l'aide

Les habitants peuvent communiquer via mail, téléphone, ou par le biais d'une plateforme spécifique, le type de logement proposé, le nombre de couchages à domicile ou au sein du logement proposé, l'équipement disponible, les langues parlées au sein du foyer et les coordonnées complètes de celui-ci.

En complément, les communes organisent des collectes de vivres, de médicaments et de matériel, en réponse à la demande d'aide émise par l'Ambassade d'Ukraine en Belgique.

À Liège, un centre d'appel permettra dès mercredi de recenser et de coordonner les différentes offres d'aides et les besoins des premiers réfugiés déjà arrivés dans la ville, via le numéro 04/221.81.11.

Les propositions d'accueil de réfugiés faites par les citoyens de Gembloux peuvent, elles, être communiquées au Coordinateur planification d'urgence via le numéro 081/62.55.51 ou par mail à benoit.malisoux@gembloux.be.