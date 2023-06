Guerre en Ukraine : la Belgique demandera des clarifications quant à l’utilisation d’armes belges en Russie

Des armes belges produites par la FN, et fournies à l’Ukraine par les autorités belges, ont été récemment utilisées par des milices anti-Poutine sur le territoire russe, ressort-il d’une enquête du Washington Post, relayée dimanche par Het Laatste Nieuws.

Des photographies le prouvent, et selon le Washington Post, les services de renseignement américains confirment également cette information. Il s’agirait de fusils d’assaut SCAR utilisés par des membres de la légion "Liberté de la Russie" et du "Corps des volontaires russes", deux milices anti-régime de Poutine, dont certains membres sont des néonazis. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder et sa collègue des Affaires étrangères Hadja Lahbib contacteront les autorités ukrainiennes dès que possible pour demander des clarifications. La demande de clarification a été confirmée à bonne source. "Ces livraisons sont destinées aux forces armées ukrainiennes pour protéger leur territoire et leur population contre l’invasion russe. C’est expressément indiqué dans les documents accompagnant chaque livraison […] Ces armes ne sont donc pas autorisées pour des groupes isolés qui ont un agenda interne russe."