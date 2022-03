Guerre en Ukraine: la Belgique demande à la CPI d'enquêter sur des présumés crimes de guerre

La Belgique, aux côtés d'autres pays, va demander au procureur de la Cour pénale internationale de La Haye d'ouvrir une enquête sur des présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Ukraine, a fait savoir le gouvernement mercredi soir. La Belgique suit ainsi l'initiative du Royaume-Uni. La démarche doit contribuer à accélérer la procédure de la CPI elle-même et permettra à la Cour de La Haye de "procéder immédiatement à une enquête indépendante et objective".