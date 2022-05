Guerre en Ukraine : la Belgique accueille sept enfants ukrainiens atteints de maladies sévères

Sept enfants malades, âgés de 2 à 17 ans, ont été évacués d’Ukraine par les équipes de B-Fast. Ils sont arrivés hier à 19 heures à l’aéroport militaire de Melsbroek.

Accueillis par une large équipe médicale, ils ont d’abord été emmenés à l’hôpital militaire reine Astrid de Neder-over-Hembeek puis ont été dispatchés dans différents hôpitaux du pays.

Ils souffrent de cancer du sang, telles que la leucémie ou de tumeurs cérébrales, des pathologies lourdes qui nécessitent un traitement long et pointu. C’est l’expertise de notre pays.

"On a des structures qui sont bien établies, explique Pierre Mayeur, directeur de la société belge d’hémato-oncologie pédiatrique. Avec des soins, des traitements innovant. On peut par exemple proposer la proton thérapie. On a des médecins spécialisés, très bien formés."

Les enfants ukrainiens sont venus accompagnés de leurs proches. Ceux-ci sont hébergés à proximité des hôpitaux, dans des logements communaux ou des familles d’accueil.