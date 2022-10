Guerre en Ukraine : la Belgique a accordé une protection temporaire à près de 60.000 Ukrainiens

Chargé de mettre en relation les demandeurs d’asile avec les familles d’accueil, Fedasil demande depuis un certain temps aux Ukrainiens de trouver eux-mêmes un lieu d’hébergement. Malgré cela, le centre Ariane devient un lieu de résidence plus permanent et cela reste un problème aigu, le centre étant presque à court de places disponibles.

De plus, la répartition dans les trois régions du pays n’est pas fluide et ce, malgré le nombre suffisant d’initiatives locales pour accueillir les réfugiés, affirment-elles. Les familles sont de plus en plus réticentes à fournir un abri temporaire, rapportent également différentes sources. Dans les résidences de vacances, les chambres d’hôtes et les hôtels, les places d’hébergement seraient également plus rares que prévu.