Guerre en Ukraine : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement prévoit de doubler ses financements

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) prévoit de doubler ses financements en Ukraine quand viendra le temps de la reconstruction, a indiqué lundi sa présidente, Odile Renaud-Basso.

Après une contraction de 30% du Produit intérieur brut (PIB) ukrainien l’an dernier, "on a aujourd’hui une stabilisation. Hors des zones de conflit et territoires occupés, l’activité économique continue de fonctionner, les banques de financer, les entreprises se sont réorganisées", décrit Mme Renaud-Basso.

Elle rappelle que son institution a "substantiellement augmenté ses financements" depuis l’invasion russe de l’Ukraine : ils sont passés de "800 millions à 1 milliard d’euros par an" avant la guerre, à "1,7 milliard en 2022 et à ce jour 1,2 milliard d’euros en 2023 mais on ira probablement autour de 1,5 milliard pour l’année entière, voire plus".