Guerre en Ukraine : la banque centrale suisse essuie une perte de près de 100 milliards au premier semestre

Ses positions en francs, qui regroupent principalement les intérêts appliqués aux dépôts que doivent lui confier les banques et institutions financières ont de leur côté dégagé un bénéfice de 35,1 millions de francs, sans suffire pour compenser la dégringolade de la valeur de ses réserves en monnaies étrangères face aux secousses en Bourse.

La BNS a comme toujours rappelé que son résultat "dépend principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux", qui peuvent subir de fortes fluctuations et qu'il est donc "difficilement possible d'en tirer des déductions pour le résultat de l'exercice en cours".

La banque centrale suisse s'appuie sur d'importantes réserves monétaires qui incluent notamment des actions, des obligations et de l'or et publie chaque trimestre leur évolution par souci de transparence.

Cette évolution de son bilan est cependant très suivi en Suisse dans la mesure où elle reverse chaque année une partie de son bénéfice à la Confédération et aux cantons.

Ses résultats peuvent varier fortement d'une année à l'autre. En 2018, elle avait déjà essuyé une perte de 14,9 milliards de francs en raison de la chute des marchés en fin d'année, avant d'enchaîner sur trois années de bénéfices. Ils s'étaient montés à 48,9 milliards de francs en 2019, à 20,9 milliards en 2020 et à 26,3 milliards en 2021.