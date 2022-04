Guerre en Ukraine : la Banque centrale baisse par surprise son taux directeur de 20% à 17%

La Banque a constaté qu'un "afflux régulier de fonds" se produisait sur les comptes en banque et qu'un "ralentissement notable des taux de croissance actuels des prix, notamment en raison de la dynamique du taux de change du rouble" se produisait.

La Banque centrale semble "confiante sur le fait que la phase la plus aiguë de la crise économique est passée", assurent les analystes de Capital economics dans une note. Les mesures prises rapidement par la Banque en février et mars ont "empêché une ruée bancaire majeure et déstabilisatrice".