Guerre en Ukraine : la ballerine Olga Smirnova claque la porte du Bolchoï pour rejoindre le Dutch National Ballet

"Dans un monde moderne et éclairé, je m’attends à ce que les sociétés civilisées résolvent les questions politiques uniquement par des négociations pacifiques. Je n’aurais jamais pensé que j’aurais honte de la Russie, j’ai toujours été fier du talent des Russes, de nos réalisations culturelles et sportives. Mais maintenant, j’ai l’impression qu’une ligne a été tracée qui sépare l’avant et l’après. Ça fait mal que des gens meurent, que des gens perdent leur toit ou soient obligés d’abandonner leur maison. Et qui aurait cru il y a quelques semaines que tout cela arriverait ? Nous ne sommes peut-être pas à l’épicentre du conflit militaire, mais nous ne pouvons pas rester indifférents à cette catastrophe mondiale."

Elle a donc décidé de quitter le Bolchoï – qu’elle avait intégré il y a 10 ans, à l’âge de 20 ans - et la Russie, pour se rendre aux Pays-Bas pour intégrer le Dutch National Ballet, où elle a été accueillie "à bras ouverts", comme l’a annoncé la compagnie basée à Amsterdam dans son communiqué. Un changement auquel Olga Smirnova réfléchissait depuis un moment, "les circonstances actuelles ont accéléré ce processus" a déclaré la danseuse, qui est une "grande fan du chorégraphe résident du Ballet national néerlandais Hans van Manen et admire beaucoup la maître de ballet Larissa Lezhnina".