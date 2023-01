Guerre en Ukraine : l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie ? "Une paranoïa" selon l'ancien président russe Medvedev

L'ancien président russe Dimitri Medvedev estime que les craintes émises par les États-Unis et le Japon concernant une éventuelle utilisation de l'arme atomique en Ukraine sont une "paranoïa".

Pour l'ancien chef d'État, "le chef du gouvernement japonais, dans une extase humiliante et loyale, raconte des bêtises sur la Russie, qui a trahi la mémoire de centaines de milliers de Japonais qui ont été brûlés dans les incendies nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Il ne se soucie absolument pas du fait que le seul pays qui ait pleinement utilisé les armes nucléaires soit les États-Unis. Et sa seule victime est sa propre patrie.", a-t-il déclaré sur son compte Telegram.

Ce dernier a conseillé au Premier ministre japonais de "rappeler au président des États-Unis et exiger le repentir, qui n'a jamais été apporté pour cet acte de guerre par les dirigeants américains."