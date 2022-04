Guerre en Ukraine : l’Union européenne veut bannir le charbon russe et fermer ses ports à la Russie

Elle propose en outre d’interdire dans l’UE les opérateurs de transport routier russes et bélarusses, afin de "limiter considérablement les possibilités pour l’industrie russe de se procurer des composants essentiels", a indiqué la présidente de la Commission européenne.

Bruxelles entend aussi interdire pour 10 milliards d’euros d’exportations d’équipements et composants industriels cruciaux vers la Russie, comme les semi-conducteurs avancés ou les ordinateurs quantiques.

L’exécutif européen veut également élargir la liste des produits russes interdits d’importation dans l’UE, "du bois au ciment et des fruits de mer à l’alcool", afin de "stopper le flux d’argent de la Russie et de ses oligarques", pour une valeur estimée de 5,5 milliards d’euros par an ainsi que bloquer l’accès des entreprises russes aux marchés publics dans l’UE.