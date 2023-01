Guerre en Ukraine : l'Union européenne et l'Otan promettent de renforcer leur soutien à la défense de l'Ukraine

Ces discussions se dérouleront dans le cadre du groupe de Ramstein (le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine) créé par les États-Unis, a-t-il précisé.

"La Russie a subi de lourdes pertes, mais il ne faut pas la sous-estimer. Elle mobilise plus de troupes et d'équipements. Elle est prête à souffrir pour continuer la guerre. Vladimir Poutine n'a pas changé son objectif et il faut se préparer à soutenir l'Ukraine sur le long terme", a insisté Jens Stoltenberg.