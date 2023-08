Guerre en Ukraine : l'Union européenne durcit ses sanctions contre le Bélarus

L'Union européenne a annoncé jeudi durcir ses sanctions contre le Bélarus en raison de son soutien à Moscou dans sa guerre en Ukraine, allongeant sa liste noire et restreignant les exportations, notamment pour les technologies destinées aux drones.

Ces nouvelles sanctions, entérinées à l'unanimité des Vingt-Sept, ont pour but de "garantir que les sanctions russes ne pourront pas être contournées via le Bélarus", en ciblant des biens et des technologies "hautement sensibles", a expliqué la Commission européenne.

Ainsi, elles renforcent l'interdiction d'y exporter des armes à feu et des munitions, ainsi que des composants et des technologies potentiellement destinés à l'aviation et à l'industrie spatiale, y compris pour fabriquer des drones. Dans ces domaines, il s'agissait pour l'UE d'aligner les sanctions contre le Bélarus sur le régime des sanctions européennes pesant sur la Russie.

L'UE va par ailleurs restreindre les exportations vers le Bélarus de biens et de technologies à double usage (civil et militaire) ainsi que de composants utilisés par la Russie pour livrer sa guerre : dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés électroniques, équipements de fabrication et de test, composants optiques, etc. Ces nouvelles sanctions demeurent en deçà des préconisations du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, dont les propositions "restent sur la table" pour un durcissement ultérieur, a souligné la Commission. Selon le Journal officiel, ont également été placées sur la liste noire de l'UE 38 personnes considérées comme "responsables de graves violations des droits humains", ayant "contribué à la répression de la société civile et des forces démocratiques" ou bénéficiant du régime du président Alexandre Loukachenko.