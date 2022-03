Guerre en Ukraine : l’Union européenne dénonce les "crimes de guerre" commis par la Russie

L’Union européenne condamne les "graves violations du droit humanitaire" et les "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine, et ses dirigeants devront rendre des comptes, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie européenne. "L’UE condamne dans les termes les plus fermes les forces armées russes et leurs mandataires, qui continuent de cibler la population civile et les infrastructures civiles ukrainiennes", a déclaré Josep Borrell dans un communiqué.