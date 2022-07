Guerre en Ukraine : l’Union européenne adopte une aide supplémentaire d’un milliard d’euros pour Kiev

Il s’agit, avec cette aide, de fournir les fonds nécessaires pour couvrir les besoins urgents et assurer le fonctionnement des infrastructures critiques, a indiqué dans un communiqué Zbynek Stanjura, le ministre tchèque des Finances, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l’UE.

Le déblocage du versement et de l’assistance aura lieu une fois qu’un protocole d’accord aura été conclu avec les autorités ukrainiennes. Celui-ci prévoira une transparence accrue et des rapports sur l’utilisation des fonds, et définira les exigences auxquelles cette AMF sera liée. "Compte tenu de la situation extrêmement difficile à laquelle l’Ukraine est confrontée, le budget de l’UE couvrira exceptionnellement les frais d’intérêt découlant de l’AMF, sous la forme d’un prêt, limitant ainsi l’incidence sur la viabilité budgétaire du pays", précise le Conseil.