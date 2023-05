Guerre en Ukraine : l’Union européenne a gelé plus de 200 milliards d’euros de la Banque de Russie

L’UE cherche un moyen d’utiliser ces actifs, peut-être via les intérêts qu’ils rapportent, pour la reconstruction de l’Ukraine, un dossier complexe tant techniquement que juridiquement et qui doit garantir une bonne coordination avec les alliés. Un projet pourrait aboutir sur la table des chefs d’État et de gouvernement de l’UE au prochain sommet programmé fin juin.

À côté des réserves de la Banque centrale, les pays de l’UE ont aussi immobilisé 24,1 milliards d’euros d’avoirs privés, appartenant à des individus ou des entités de Russie placés sur la liste des sanctions.