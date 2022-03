Guerre en Ukraine : l'Unicef appelle à 400 millions d'euros de dons pour l'Ukraine

Pour aider les populations déplacées, l'Unicef a mis en place une trentaine de "points bleus" sur les axes routiers les plus fréquentés par les Ukrainiens sur la route de l'exil, et près des frontières. Une aide psychologique, des soins de santé primaires et des produits d'hygiène y sont proposés. "Une épidémie de polio a commencé en Ukraine, nous avons besoin de vaccins au plus vite", s'est inquiété le représentant de l'Unicef.

Face à la destruction d'hôpitaux par l'armée russe et aux coupures d'électricité, M. Cori a indiqué que l'Unicef "continuait de soutenir les services de santé qui sont +sous terre+", et a fustigé les attaques visant des orphelinats, écoles et établissements de soins. Enfin, l'Unicef a cessé "officiellement" ses activités à Kiev, afin "d'assurer la sécurité du personnel".