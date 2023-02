Guerre en Ukraine : L’Ukraine utilise plus de munitions que l’Otan n’en produit, avertit le secrétaire général de l’OTAN

Le sujet sera discuté mardi au cours d’une réunion du groupe de soutien à l’Ukraine dirigé par les Etats-Unis, puis par les ministres de la Défense des Etats de l’Alliance, a-t-il précisé.

Le ministre Ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov participera aux deux réunions et fera part aux alliés des besoins des forces ukrainiennes, a précisé Jens Stoltenberg.

La fourniture d’avions de combat sera discutée, a-t-il poursuivi. Mais "cela prendra du temps et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées", a insisté le secrétaire général de l’Otan.