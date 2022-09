Guerre en Ukraine : l’Ukraine réfute les accusations de Poutine sur les exportations de céréales vers l’Europe

"La seule raison de l’aggravation de la crise alimentaire mondiale cette année était et reste la guerre brutale déclenchée par la Russie, qui a bloqué les ports maritimes ukrainiens et détruit délibérément les infrastructures et la logistique agricoles", a ajouté le ministère.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mercredi que les exportations de céréales ukrainiennes allaient majoritairement vers les pays européens et non pas vers les pays pauvres, ce qui crée selon lui un risque de "catastrophe humanitaire".

Depuis l’accord céréalier signé en juillet sous le parrainage de la Turquie et de l’Onu, près de 100 navires chargés de plus de deux millions de tonnes de céréales et d’autres produits agricoles ont quitté les ports ukrainiens, selon les données communiquées mercredi à l’AFP par le Centre de coordination conjointe (CCC) d’Istanbul. Selon ces données, 36% seulement des céréales ukrainiennes sont allées à des pays de l’Union européenne.