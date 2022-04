Guerre en Ukraine : l’Ukraine propose à la Russie des pourparlers à côté du site d’Azovstal à Marioupol

L’immense usine Azovstal est symbolique car elle représente l’âpreté des combats entre les armées ukrainienne et russe à Marioupol, pilonnée depuis début mars par les forces de Moscou et aujourd’hui quasiment entièrement détruite.

Des combattants ukrainiens y sont toujours retranchés, avec peu de nourriture et de munitions, et "environ un millier de civils, femmes et enfants" et "des centaines de blessés", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Son homologue russe Vladimir Poutine a, lui, exigé la reddition de ces derniers combattants, en demandant à son armée d’assiéger "la zone de telle manière à ce que pas une seule mouche ne passe".

La Russie dit viser le "contrôle total" du sud de l’Ukraine et de la région orientale du Donbass, pour disposer d’un pont terrestre vers la Crimée (sud) annexée par Moscou en 2014.