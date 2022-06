Guerre en Ukraine : l’Ukraine n’utilisera pas les armes américaines pour des cibles en Russie, affirme Anthony Blinken

Le président américain Joe Biden a annoncé mardi que les Etats-Unis allaient "fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine".

Mais, soucieux de ne pas apparaître comme un cobelligérant de Kiev, ni prendre le risque d’une confrontation directe entre Washington et Moscou, il a aussi assuré ne pas donner "à l’Ukraine les moyens de frapper en dehors de ses frontières".

Le Kremlin a néanmoins accusé mercredi Washington de "jeter de l’huile sur le feu".

"De telles livraisons n’encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.