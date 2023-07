Guerre en Ukraine : l’UE veut muscler sa logistique pour exporter les céréales ukrainiennes

Pour faciliter le fret, un projet d’harmonisation de l’écartement des rails entre UE et Ukraine est en cours. Mais dans l’immédiat, pour éviter la saturation des corridors existants, la Lituanie propose de recourir aux ports des États baltes qui ont une capacité annuelle combinée de 25 millions de tonnes pour les grains.

Le commissaire européen à l’Agriculture Janusz Wojciechowski estime cependant que le plus grand obstacle à l’exportation des céréales ukrainiennes via l’UE reste le coût, bien plus élevé que la route maritime traditionnelle.

"Transporter les grains via la Pologne ou les pays Baltes sera toujours beaucoup plus cher que ce que propose la Russie sur le marché mondial" pour ses propres céréales, a-t-il déploré, défendant l’idée de subventions européennes pour combler cet "écart d’attractivité".

"Certains États comme la Pologne ont adopté des aides au niveau national, mais je préférerais une solution européenne, équitable pour tous […] il est nécessaire de trouver des financements (de l’UE) pour accroître le transport", a-t-il indiqué.