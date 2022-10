Guerre en Ukraine : l’UE sanctionne la fourniture de drones iraniens à la Russie

Les ambassadeurs des 27 États membres de l’UE sont parvenus jeudi à un accord pour imposer des sanctions en rapport avec la fourniture de drones iraniens à la Russie. La présidence tchèque du Conseil de l’UE l’a annoncé jeudi en milieu de journée via Twitter, soulignant la rapidité "record" de la décision, "après trois jours de discussions".

Les sanctions prennent la forme de noms ajoutés à la liste des personnes et entités concernées par des mesures restrictives : gel des avoirs dans l’UE, interdiction d’entrée sur le territoire, et interdiction de financement depuis l’UE. Selon la présidence tchèque, trois individus et une entité "responsables de livraisons de drones" ayant servi à frapper le territoire ukrainien (et des cibles civiles) sont visés. Le texte détaillé sera publié dans l’après-midi au Journal officiel de l’UE.

La présidence tchèque indique jeudi que l’UE "est prête à étendre les sanctions à quatre entités iraniennes supplémentaires, qui figuraient déjà sur une précédente liste de sanctions".

Lundi, à l’issue du Conseil Affaires étrangères, le Haut représentant Josep Borrell avait insisté sur la nécessité de rassembler des "preuves" de l’engagement de drones iraniens dans la guerre en Ukraine, avant de valider des sanctions. L’UE affirme désormais avoir des preuves que les drones utilisés par la Russie contre l’Ukraine – de type Shahed-136 – ont été fournis par l’Iran. Les individus et entités sanctionnés sont impliqués dans la fabrication et la livraison de ces drones.

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé mercredi avoir détruit 223 drones iraniens depuis mi-septembre, alors que Téhéran a nié à plusieurs reprises ces derniers jours fournir à la Russie des armes et des drones destinés à une utilisation en Ukraine.