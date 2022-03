Guerre en Ukraine : l’UE rejette une différence de traitement dans l’accueil des réfugiés ukrainiens et syriens

Margaritis Schinas a toutefois qualifié la crise humanitaire actuelle d'"unique" du point de vue des Européens. "Cette fois nous avons des Etats membres qui sont limitrophes de l’Ukraine, donc l’afflux arrive directement dans l’Union européenne", mais "les fondamentaux restent exactement les mêmes", a-t-il assuré, expliquant que les Syriens ayant fui leur pays avaient eux aussi eu l’opportunité de demander l’asile sur le sol européen.

L’UE a toutefois signé en 2016 un accord avec Ankara prévoyant le renvoi des îles grecques vers la Turquie des migrants en situation irrégulière et une aide financière pour l’accueil des réfugiés. La Turquie accueille actuellement près de cinq millions de réfugiés sur son territoire, selon un comptage officiel, 4,1 millions selon le HCR, en majorité des Syriens. Plus de 3,1 millions de réfugiés ont pour leur part fui l’invasion russe en Ukraine entamée le 24 février, selon un décompte du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), une agence de l’ONU, publié jeudi. Plus de deux millions d’entre eux avaient trouvé refuge en Pologne vendredi à 8H00 GMT, selon les gardes-frontières polonais.