Guerre en Ukraine : l’UE met en garde Moscou contre toute exploitation de l’attaque présumée contre le Kremlin

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a mis en garde jeudi Moscou contre toute utilisation de l’attaque présumée contre le Kremlin avec des drones comme un prétexte pour intensifier son offensive militaire en Ukraine.

"Nous appelons la Russie à ne pas utiliser cette attaque présumée comme une excuse pour poursuivre l’escalade de la guerre", a-t-il déclaré avant une réunion des ministres de l’Union européenne chargés du Développement à Bruxelles.

"Cela nous inquiète […] car cela peut être utilisé pour justifier plus de mobilisation de soldats et plus d’attaques contre l’Ukraine", a-t-il insisté.

"J’ai vu les images et j’ai écouté le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky. Il a affirmé que l’Ukraine n’était pas impliquée", a-t-il ajouté. "Les Ukrainiens défendent leur pays. Ils se battent sur leur sol, ils n’attaquent pas la Russie", a-t-il martelé.