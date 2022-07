Guerre en Ukraine : l'UE, inquiète d'un trafic d'armes, renforce sa coopération avec la Moldavie

L'Union européenne a renforcé lundi sa coopération avec la Moldavie pour l'aider à contrôler sa frontière avec l'Ukraine et prévenir le risque de trafic d'armes en provenance de ce pays en guerre, s'inquiétant de voir détourné le matériel militaire fourni par les Occidentaux.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a annoncé la création d'un "hub de soutien pour la sécurité intérieure et la gestion des frontières en Moldavie", pays candidat à l'UE, lors d'une réunion à Prague des ministres européens de l'Intérieur avec leurs homologues moldave et ukrainien.

Le trafic d'armes à feu

Il s'agit d'un cadre d'échange d'informations et de coopération policière sur le terrain impliquant les États membres de l'UE, la Moldavie et l'Ukraine, ainsi que les agences Europol et Frontex. La première réunion prévue lundi, impliquant douze États membres, est consacrée au trafic d'armes à feu.

"Nous avons quelques indications" sur un trafic, a déclaré Ylva Johansson. "Nous savons combien d'armes il y a en Ukraine et bien sûr, toutes ne sont pas toujours entre de bonnes mains", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.