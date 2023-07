Guerre en Ukraine : l'UE envisage un fonds de 20 milliards d'euros pour la défense de l'Ukraine

Ce fonds serait doté de jusqu'à cinq milliards d'euros par an, à partir de l'an prochain, afin de "transformer le soutien existant en un engagement à long terme en faveur de la sécurité et de la résilience de l'Ukraine" et de garantir à Kiev "un financement plus durable et prévisible". Ce montant correspond à "l'évaluation des besoins et du coût de notre engagement sécuritaire à long terme envers l'Ukraine", a précisé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La proposition a été discutée jeudi mais fera l'objet d'un débat plus approfondi fin août lors d'une rencontre informelle des chefs de la diplomatie de l'UE à Tolède (Espagne), organisée sous l'égide de la présidence espagnole du Conseil de l'UE. Certains États membres, notamment la Hongrie, pourraient s'opposer à l'initiative, et le feu vert final des Vingt-Sept ne devrait intervenir que lors d'un des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE prévus en fin d'année, en octobre et en décembre.