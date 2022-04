Guerre en Ukraine : l'UE envisage de faciliter le fret routier depuis l'Ukraine

Pour contourner le blocage des ports ukrainiens, l'UE entend négocier avec l'Ukraine et la Moldavie des accords portant sur le transport routier. L'objectif est que les camions moldaves et ukrainiens puissent rapidement et facilement transiter par le territoire européen et vice-versa, pour le transport de fret.

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir demandé au Conseil (États membres) un mandat de négociation en ce sens.

Selon les explications de la Commission, ces accords viseraient entre autres à garantir la sécurité alimentaire des territoires respectifs, et à offrir d'autres voies aux exportations ukrainiennes et moldaves, puisque que l'accès à la Mer Noire est bloqué par l'invasion russe.