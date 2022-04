Guerre en Ukraine : L’UE doit renforcer le mandat d'"Eurojust" pour enquêter sur les crimes de guerre russes

La proposition de renforcement d’Eurojust devra être négociée et adoptée par le Parlement européen et le Conseil (Etats membres). C’est le commissaire à la Justice, Didier Reynders, qui est chargé de suivre la coordination des efforts déployés par l’UE pour enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis en Ukraine.

Le bureau du procureur général ukrainien, 11 États membres de l’UE et le bureau du procureur de la CPI ont déjà ouvert de telles enquêtes. Le nombre actuel de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité recensés en Ukraine dépasse les 6000 et un grand nombre de suspects ont été identifiés (des responsables politiques, des membres de l’armée, etc.)