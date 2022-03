Guerre en Ukraine : l'UE dévoile son plan pour réduire de 2/3 sa dépendance au gaz russe dès cette année

Les mesures présentées "peuvent réduire la demande européenne de gaz russe de deux-tiers d'ici la fin de l'année" et "rendre l'UE indépendante des hydrocarbures russes bien avant 2030", a assuré l'exécutif européen dans un communiqué. La Russie fournit 45% des importations de gaz et de charbon de l'UE, et 25% de celles de pétrole.

La feuille de route sera discutée jeudi et vendredi par les chefs d'État et de gouvernement des Vingt-Sept réunis à Versailles (France). Ils devraient s'engager à "sortir de (leur) dépendance aux importations de gaz, pétrole et charbon russe", mais sans préciser de calendrier, selon un projet de conclusions consulté par l'AFP.

Une rupture progressive

Un défi pour des pays comme la Finlande, la Slovaquie, la Hongrie ou la République tchèque qui importent l'essentiel de leur gaz de Russie, ou encore l'Allemagne, dépendante à 55% de la Russie pour ses approvisionnements. Berlin a rappelé qu'il n'existait aucune alternative pour s'en affranchir "pour le moment".

La Commission elle-même appelle à une rupture progressive: "Ne nous faisons pas davantage de mal qu'on en fait à Poutine. Il ne faut pas déstabiliser nos sociétés à un moment où nous devons rester unis", a reconnu lundi devant les eurodéputés le vice-président de l'exécutif européen, Frans Timmermans.