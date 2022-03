Guerre en Ukraine : l’UE dénonce le fait que la Russie coupe l’accès à l’eau à Marioupol

M. Borrell rappelle que l’accès à l’eau potable est un droit fondamental et ne devrait jamais être utilisé comme arme de guerre.

"Alors que de l’eau de bonne qualité se raréfie, le manque de traitement des eaux et l’augmentation des bombardements d’infrastructures civiles, comme des attaques sur les industries chimiques, créent des risques supplémentaires et aggravent encore la qualité de l’eau douce", déplorent MM. Borrell et Sinkevicius.

La diplomatie européenne renouvelle ses appels à la Russie de cesser immédiatement ses actions militaires sur le territoire de son voisin ukrainien, et de retirer ses forces militaires de manière inconditionnelle.