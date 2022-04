Guerre en Ukraine : l'UE condamne les bombardements aveugles contre des civils menés par la Russie

L'Union européenne a condamné lundi les frappes de missiles et les bombardements aveugles et illégaux contre des civils menés par la Russie en Ukraine et a dénoncé des crimes de guerre.

"L'UE condamne la poursuite des bombardements aveugles et illégaux de civils et d'infrastructures civiles par les forces armées russes (...). Il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes de guerre", a affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans une déclaration publiée à Bruxelles après les frappes contre la ville de Lviv, dans l'Ouest du pays.