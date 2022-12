Guerre en Ukraine : l'UE condamne "la terreur aveugle du Kremlin" après les bombardement massifs sur l'Ukraine

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a condamné vendredi comme des crimes de guerre les tirs de missiles effectués par la Russie contre l'Ukraine et dénoncé un "autre exemple de la terreur aveugle du Kremlin".

"Ces attaques cruelles et inhumaines visent à accroître les souffrances et à priver la population ukrainienne, mais aussi les hôpitaux, les services d'urgence et d'autres services essentiels d'électricité, de chauffage et d'eau. Ils constituent des crimes de guerre et sont barbares. Tous les responsables devront rendre des comptes", a-t-il affirmé dans un communiqué.

L'Ukraine a subi vendredi matin de nouvelles frappes de missiles russes qui ont provoqué des coupures d'eau dans la capitale Kiev et de courant à travers le pays.

Selon les autorités ukrainiennes, "environ 40 missiles" russes ont visé vendredi Kiev, dont 37 ont été abattus par la défense antiaérienne.

"L'UE et ses partenaires intensifient encore leurs efforts pour fournir l'aide d'urgence dont la population ukrainienne a besoin pour rétablir et maintenir l'électricité et le chauffage", a annoncé Josep Borrell.