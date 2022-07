Sept banques russes - Bank Rossiya, Promsvyaebank, VEB-RF (ou Vnesheconombank, VEB), Otkritie FC Bank (anciennement connue sous le nom de NOMOS Bank), Novikombank, Sovcombank (anciennement connue sous le nom de Buycombank) et VTB Bank - sont concernées par cette dérogation.

L'UE n'a imposé aucune sanction sur les céréales, les semences et les engrais produits en Russie et accuse Moscou de provoquer une pénurie et une flambée des prix avec le blocus des exportations de céréales ukrainiennes et la taxe de 30% à l'exportation de ses céréales.

L'accord trouvé par les ambassadeurs des pays de l'UE doit être avalisé par les gouvernements pour être publié jeudi au Journal officiel afin d'entrer en vigueur, a-t-on précisé de source diplomatique.