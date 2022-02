Guerre en Ukraine : l’UE annonce la livraison d’armes et d’équipements à l’Ukraine

L’Union européenne va financer l’achat et la livraison d’armes et d’autres équipements pour l’Ukraine, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Nous renforçons notre soutien à l’Ukraine. Pour la première fois, l’UE financera l’achat et la livraison d’armes et d’équipements à un pays attaqué. Nous renforçons également nos sanctions contre le Kremlin", précise Ursula von der Leyen.

L’Union européenne ferme par ailleurs son espace aérien aux avions russes. C’était déjà le cas pour un grand nombre de ses membres, dont la France, la Belgique et l’Espagne.