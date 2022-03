Guerre en Ukraine : l’UCLouvain s’apprête à accueillir une première vague d’étudiants réfugiés ukrainiens

Parmi ceux qui ont fui l’Ukraine, il y a de nombreux étudiants qui ont dû interrompre brutalement leur cursus universitaire. Ils seront une dizaine cette semaine à rejoindre les auditoires et labos de l’UCLouvain. L’université a mis sur pied il y a cinq ans un programme d’accueil spécifiquement destiné aux réfugiés, "Access 2 University". Dans ce cadre, elle accueillera cette semaine une première cohorte d’une dizaine d’étudiants venus d’Ukraine. Le programme s’adapte spécifiquement à ces réfugiés, qui arrivent en nombre d’un coup et dont les arrivées groupées vont sans doute se succéder de semaine en semaine. "On s’attend à voir des étudiants, mais aussi des doctorants et des chercheurs, explique Dana Samson, prorectrice à l’international. Donc nous élargissons les activités possibles : ils n’auront pas simplement accès à des cours mais aussi à des laboratoires, discuter avec des collègues. Il faudra évidemment leur trouver des activités appropriées jusqu’en juin, sachant qu’on est déjà en mars".