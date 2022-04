Si la Russie concentre ses forces sur l'est et le sud de l'Ukraine, des frappes de missiles russes ont aussi touché l'ouest du pays ce lundi matin. Lviv, à la frontière avec la Pologne, a été touchée par quatre puissantes explosions.

Cela faisait un peu plus de trois semaines que les habitants de Lviv n'avaient plus entendu les sirènes d'alerte. La ville déplore sept morts et onze blessés.