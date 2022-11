Guerre en Ukraine : l'Otan s'engage à "intensifier" son soutien à l'Ukraine

"Dans le prolongement du soutien fourni jusqu'à présent, nous allons aider l'Ukraine à renforcer sa résilience, à protéger sa population et à contrer les campagnes de désinformation et les thèses mensongères de la Russie. Les Alliés prêteront leur concours à l'Ukraine pour la réparation de ses infrastructures énergétiques et la protection de sa population contre les attaques de missiles", ajoute le texte.

Les Alliés se déclarent aussi déterminés à soutenir l'Ukraine dans ses efforts à long terme sur la voie des réformes et de la reconstruction d'après-guerre, l'objectif étant qu'elle puisse s'assurer un avenir libre et démocratique, moderniser son secteur de la défense, renforcer l'interopérabilité dans la durée et décourager toute agression future.