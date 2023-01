Guerre en Ukraine : l’Otan pense que Poutine se prépare à une longue guerre

Geoană a également souligné la nécessité de développer les capacités industrielles de production d’armes et de munitions de l’Otan, ainsi que d’utiliser les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle pour renforcer les capacités de l’Otan.

"Il est également important d’investir encore plus dans la défense. L’objectif de 2% fixé il y a presque dix ans est de plus en plus considéré comme un plancher plutôt qu’un plafond pour les dépenses de défense", a-t-il ajouté.

Un certain nombre d’Etats membres indiquent que cet objectif sera modifié lors d’un prochain sommet de l’Otan, où seront également abordées des questions telles que le renforcement du flanc oriental de l’alliance et la situation militaire en Ukraine.