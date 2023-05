Guerre en Ukraine : l'Otan ne devrait pas accélérer l'adhésion de l'Ukraine lors de son sommet à Vilnius

Le dossier d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan ne devrait pas évoluer lors du prochain sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord programmé en juillet à Vilnius (Lituanie), indique l'agence de presse allemande, dpa.

Selon ses informations, des États membres tels que les États-Unis et l'Allemagne ont clairement fait savoir officieusement qu'ils ne prendraient aucun engagement allant au-delà de la déclaration de 2008. À l'époque, les chefs d'État et de gouvernement avaient convenu que l'Ukraine et la Géorgie seraient intégrées à l'Otan, sans échéance précise.

Le président ukrainien, Volodimir Zelenski, a appelé l'Otan à s'engager concrètement sur la voie de l'affiliation de son État, mais il est peu probable qu'il se fasse entendre. Selon les diplomates, les opposants à une adhésion à court terme estiment que l'objectif ukrainien est irréaliste et pourrait détourner l'attention de l'acheminement de l'aide au pays. Cela pourrait aussi donner l'occasion à la Russie de mener une guerre encore plus agressive.

Un ensemble de mesures de soutien, déjà annoncées, est par contre en cours de préparation en vue du sommet. En outre, l'Otan envisage de proposer à l'Ukraine de participer à un Conseil afin de discuter d'une coopération plus étroite. Selon un diplomate, cela pourrait renforcer le "sentiment de partenariat" du côté ukrainien.

Selon des sources au sein même de l'Otan, de véritables progrès ne seront possibles que lorsque l'Ukraine sortira vainqueur de la guerre avec la Russie. Les pays de l'Otan n'auront alors plus à craindre de devenir des acteurs directs du conflit.