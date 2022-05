Guerre en Ukraine : l’Otan fait une démonstration de force en Méditerranée

Le théâtre des combats en Ukraine est bien loin mais le message est clairement destiné à la Russie : l’Otan effectue cette semaine une démonstration de force en Méditerranée orientale avec en tête de pont le porte-avions américain USS Harry S. Truman.

Un ballet incessant d’avions de combats anime l’immense piste d’atterrissage du porte-avions qui croise au nord de la ville libyenne de Benghazi. Plusieurs médias ont été conviés à bord pour assister au "Bouclier de Neptune 2022", des manœuvres d’entraînement s’étalant du 17 au 31 mai.

"Je veux que nous soyons aussi prêts que possible", explique le contre-amiral Curt Renshaw. "Nous regardons les capacités russes et nous regardons les nôtres, et ensuite nous nous entraînons pour contrer ce qu’ils pourraient faire et nous défendre ainsi que nos partenaires et alliés".

La longue liste des pays participants à ces manœuvres comprend la plupart des membres de l’Alliance atlantique, de la Grande-Bretagne à l’Espagne en passant par la France, la Turquie, l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie et l’Italie.

Même si cette opération "a été planifiée bien avant" l’invasion russe en Ukraine, "la nature de cette activité de vigilance renforcée a été replacée dans un contexte différent", reconnaît Rory Cheyne, un pilote britannique de la Royal Navy détaché sur le bâtiment américain.

Lorsqu’un journaliste lui demande d’illustrer les capacités de dissuasion de l’Otan dans le climat actuel, le contre-amiral Renshaw a sa réponse toute prête : "regardez nos avions de combats, regardez autour de vous ! Bien sûr que cela a un effet dissuasif, et je crois qu’il serait mal avisé de nous attaquer ou d’attaquer un de nos alliés avec les capacités dont nous disposons".