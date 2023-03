Guerre en Ukraine : l’OTAN demande à la Suisse d’autoriser la réexportation d’armes

La Suisse souhaite participer davantage aux exercices de l’Otan, développer l’interopérabilité entre l’armée suisse et l’alliance, renforcer sa participation aux centres de compétences certifiés par l’alliance atlantique, ainsi que collaborer plus étroitement dans les domaines cyber, de la résilience et de l’innovation. L’Otan dispose pour cela du programme individuel de partenariat et de coopération (IPCP). Des discussions sont en cours entre Berne et l’Otan à ce sujet. Le renforcement de la coopération souhaité par la Suisse est notamment une conséquence de la guerre en Ukraine.