Guerre en Ukraine : l’Otan condamne les attaques "irresponsables" de la Russie sur une centrale nucléaire

L'Union européenne va discuter vendredi de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou qui concerneraient ses achats de gaz et de pétrole et permettent de financer l'effort de guerre de la Russie, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. "Cette guerre est totalement injustifiée (...) nous devons rester unis et prêts à agir", a affirmé Josep Borrell à son arrivée pour la réunion à l'Otan à laquelle il a été invité. "Vous avez pu constater que tout était sur la table, car certaines mesures auxquelles personne ne s'attendait ont été prises. Tout reste donc sur la table", a-t-il déclaré en réponse à une question sur les importations européennes de gaz et pétrole russes.

Josep Borrell présidera en début d'après-midi une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangère de l'UE à laquelle participeront leurs homologues américain, canadien et britannique, ainsi que Jens Stoltenberg. La Turquie a empêché l'organisation d'une réunion commune Otan et UE en raison de son contentieux avec Chypre, pays non membre de l'Alliance, et a contraint à organiser deux réunions, ont déploré les diplomates des deux organisations.