Guerre en Ukraine : L’Otan accroît ses forces en Roumanie et en Slovaquie

Les unités françaises et belges font partie de la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF) de l’Otan. Elles vont constituer les premiers éléments du groupement tactique de l’Alliance en Roumanie dont la France a proposé de prendre le commandement, a-t-on précisé de source diplomatique.

Un autre groupement tactique va être établi en Slovaquie, a précisé samedi l’ambassadeur slovaque à l’Otan, Peter Bator. Il sera en charge d’un système de défense aérienne Patriot et devrait compter plus d’un millier de militaires d’unités venues d’Allemagne, des Pays-Bas, de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovénie et des Etats-Unis, a-t-il précisé.

La constitution de ces deux nouveaux groupements tactiques a fait l’objet d’un accord lors de la réunion des ministres de la Défense de l’Otan les 16 et 17 février, a-t-on précisé de source diplomatique.

L’Otan a déjà déployé quatre groupements tactiques multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne depuis 2017 pour "répondre au renforcement militaire de la Russie dans la région de la Baltique et à l’usage de la force contre ses voisins".