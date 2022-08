Guerre en Ukraine : l’opposant russe Roïzman remis en liberté en attendant d’être jugé pour avoir "discrédité" l’armée russe

Un tribunal russe a remis en liberté jeudi l’opposant Evguéni Roïzman, ancien maire d’Ekaterinbourg, dans l’Oural, en attendant d’être jugé pour avoir voulu "discréditer" les forces armées russes, a rapporté l’agence de presse RIA Novosti.

Fondateur d’une fondation caritative à son nom et l’une des dernières figures de l’opposition encore en liberté, Roïzman, 59 ans, ne pourra plus utiliser internet, ni participer à des événements publics, ni envoyer ou recevoir du courrier et ne pourra communiquer qu’avec des parents proches, a décidé le tribunal Ekaterinbourg (centre-ouest). En revanche, le tribunal n’a pas donné suite à la demande d’assignation à domicile présentée par les enquêteurs.