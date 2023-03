Guerre en Ukraine : l’opposant russe Evguéni Roïzman de nouveau interpellé

L’opposant russe Evguéni Roïzman, ancien maire très populaire d’Ekaterinbourg, dans l’Oural, a été interpellé jeudi sur la base d’une publication l’an dernier sur les réseaux sociaux dont il nie être l’auteur, a indiqué son avocat.

Dirigeant d’une fondation caritative à son nom et l’une des dernières figures de l’opposition encore en liberté, M. Roïzman, 60 ans, "va être emmené au commissariat" et les autorités vont décider s’il sera placé ou non en détention administrative, a indiqué l’avocat Vladislav Idamjapov, cité par les agences de presse Tass et Ria Novosti. Selon des médias, M. Roïzman a été interpellé, car il est soupçonné d’avoir, en mai 2022, partagé sur le réseau social russe VK une publication de la Fondation anti-corruption de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, désignée organisation "extrémiste" et dissoute en 2021 par les autorités.

Cité par les médias, son avocat a réfuté cette accusation, affirmant que M. Roïzman n’avait jamais eu de compte personnel sur VK. Selon lui, la publication incriminée a eu lieu dans un groupe VK avec lequel l’opposant n’a rien à voir. M. Roïzman avait déjà été arrêté en août avant d’être remis en liberté conditionnelle, dans l’attente d’un procès où il est accusé d’avoir "discrédité l’armée" en critiquant l’offensive de Moscou contre Ukraine. Dans cette affaire, celui qui fut maire d’Ekaterinbourg entre 2013 et 2018 risque une peine de prison ferme. Auparavant, M. Roïzman avait déjà été condamné à trois amendes pour avoir critiqué l’offensive en Ukraine. Décimée par les précédentes vagues de répression, l’opposition russe a été laminée depuis l’assaut en Ukraine. Les derniers grands détracteurs du président Vladimir Poutine ont émigré ou été jetés en prison.